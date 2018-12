Gudsteneste på Norsk fjordhestsenter

Nyhende

Kunne du tenkje deg ei gudsteneste langt frå kandelaber og nypussa lysekroner? Utan moderne fasilitetar som lydanlegg og varmerøyr i golvet, eller ein preikestol høgt der oppe?

Då kan gudsteneste i stallen kanskje vere noko. Rett over nyttår, søndag 6. januar, som også er trettande dag jul, inviterer Eid sokneråd og fungerande sokneprest Olaf Sigurd Gundersen til gudsteneste mellom vrinskande fjordhestar og møkalukt i stallen. Ei gudsteneste som set oss tilbake til Jesus sin fødsel, som kjent også var i ein stall.

–Denne søndagen er «Heilage tre kongar» sin dag. Det var dagen då dei følgde stjerna fram til Betlehem, for å tilbe Jesusbarnet og gje han gåver. Difor er det slett ikkje unaturleg å ha gudsteneste i ein stall på denne dagen, seier Gundersen som sjølv starta opp denne tradisjonen på Breim for over tjue år sidan.

Starta på Breim

– Det var eg som tok initiativet til stallmesse på Fjordhestgarden på Breim for nokre år sidan. Det blei ein fast tradisjon og blei godt besøkt, seier Gundersen som no har fungert som sokneprest i Eid i nærare tre år til saman. Det trass for at han er blitt 72 år, og eigentleg pensjonist for nokre år sidan.

–Det er kjekt å vere prest i Eid og treffe folk her i kommunen, seier Gundersen som trur gudsteneste på nye plassar har ein funksjon, og gjev innhaldet ei ny meining og ramme.

–Når ein tek gudstenesta ut av kyrkja og inn i nye og uventa rammer, kan det bli ei oppdaging for mange. Innhaldet får ny meining, og det kan bli lettare å reflektere over bodskapen, seier Gundersen som slett ikkje er redd for å få litt møkalukt eller hestemøk på prestekjolen denne dagen.

–Nei, prestekjolen må tole det meste. Den skal også kunne fungere i miljø utanfor kyrkja, seier Gundersen som ikkje er framand for å ha gudsteneste også andre stadar.

–Eg har hatt gudsteneste til dømes på ein søppelfylling og på flyplassen. Og her på Eid måtte det kanskje passe å ha gudsteneste på det nye vikingsenteret Sagastad. For heilag Olav var no ein viking som vende om til den kristne tru, seier den utradisjonelle presten frå Gloppen.