Oppstart av Autopass for ferje frå årsskiftet

Nyhende

Endringa på ferjesambandet Anda- Lote betyr, for å få dei rabattane du tidlegare fekk ved bruk av ferjekort og innbetalt forskotsbeløp på 3.200 kroner, at den enkelte må opprette ein Autopass ferjekonto, skaffe deg Autopass-brikke og/eller Autopass-ferjekort. Har Autopass-brikke frå før, bruker du same brikke. Om du ikkje har brikke, kan du bestille denne frå eit bomselskap. Autopass-ferjekort blir sendt til deg i posten om du bestiller det. Eit Autopass-ferjekort kostar 50 kroner. Når alt dette er ordna betaler du for ferjeoverfarten anten med Autopass-brikke eller Autopass-ferjekort.

I følgje Christine Hammersvik, operativ leiar i Fjord1 for Nordfjord, indre og ytre Sogn, blir taksane på sambandet Lote-Anda ikkje endra.

–På dette sambandet vart Autopass-takstar innført frå mars 2018, så det blir ikkje takstendringar som følgje av oppstart av Autopass for ferje, seier ho.

Gamalt ferjekort

Gamalt ferjekort kan nyttast i ein overgangsperiode på seks månader frå oppstartsdato for Autopass for ferje, og du vil få same rabatt som tidlegare. Merk at dette ikkje gjeld på anlegg der det no blir innført brikkebetaling, som på Anda-Lote. Her vil gamalt kort ikkje kunne nyttast. Du kan få restbeløp utbetalt. For meir informasjon om dette, må du ta kontakt med ditt ferjesamband. Ein kan heller ikkje fylle på gamalt ferjekort etter oppstart av Autopass for ferje.

–Dagens ordning med storbrukarkort vil ikkje kunne brukast på samband der AutoPass brikkebetaling er innført. På samband med Autopass ferjekort kan storbrukarkortet brukast i tre månader, seier Hammersvik.

Forskotsbetaling på 3.400 kroner

Autopass-kundar med gyldig brikke, men utan eigen Autopass-ferjekonto, får 10 prosent rabatt på samband inkludert i ordninga som tilbyr betaling med brikke. Rabatt med eigen ferjekort-avtale med forskotsbetaling får privatkundar 50 prosent rabatt og firmakundar 40 prosent rabatt av ordinær takst

Beløp du må betale inn på forskot, for å få dei nemnde rabattane er for klasse 1, køyretøy opp til 8 meter, 3.400 kroner, klasse 2, køyretøy frå 8,01 – 17,50 meter, 13.500 kroner, og klasse 3, køyretøy over 17,51 meter, 25.600 kroner.

Privatkundar kan knyte to kjøretøy til ei forskotsavtale, og betale eitt forskotsbeløp. På firmaavtaler kan ein legge til uavgrensa med køyretøy, men då betale eitt forskot per kjøretøy.

El-bil

Dersom du har el-bil, skal denne registrerast som vanleg bil. Du treng ikkje foreta deg noko meir enn dette. El-bilar vil i medhald til takstregulativ få 50 prosent av ordinær takst, Det vil seie at om vanlig full pris for personbil er 100 kroner vil el-bil ha full pris på 50 kroner. I tillegg får el-bil 50 prosent AutoPASS for ferje-rabatt, 40 prosent for firmakundar, eller 10 prosent brikkerabatt dersom de ikkje har AutoPASS for ferje-avtale og betaler med brikke.

Følgjande ferjesamband vil tilby brikkebetaling frå 01. januar 2019:

Anda - Lote (Fjord 1 ASA)

Bognes - Skarberget (Torghatten Nord AS)

Brekstad – Valset (Fjord 1 ASA)

Drag - Kjøpsvik (Torghatten Nord AS)

Flakk – Rørvik (ATB)

Halhjem – Sandvikvåg (Torghatten Nord AS)

Mortavika – Arsvågen (Fjord 1 ASA