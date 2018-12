Bles liv i Haugen skulemusikk

Nyhende

Det er tretten aspirantar som starta med øving på Haugen i Eid no i haust. Under leiing av dirigent Arvid Anthun frå Førde. Han er kanskje den mest profilerte dirigenten i Sogn og Fjordane, og foreldra er svært glade for at han ville ta på seg denne oppgåva.

–Arvid Anthun har leia mange korps fram til gode resultat, og er ein inspirator for korpsmiljøet i fylket. Difor er det svært gledeleg at han no vil ta på seg oppgåva med å blåse liv i Haugen skulemusikk igjen, seier Terese Balsnes. Ho har saman med søstera Linda Balsnes gått i spissen for at Haugen skal få sitt eige skulekorps igjen.

–Haugen skulemusikk har vore viktig for bygda gjennom førti år. Det har vore eit samlingspunkt, der barn og unge i ulik alder kunne møtast. Det er kjekt å spele i lag og lære seg å spele eit instrument. Men like viktig er det sosiale, og det at eit korps er med på å skape samhald på skulen, også på tvers av klassetrinna. For bygda er det stas å ha sitt eige korps, og eit sakn når det ikkje var på plass, seier Terese Balsnes, som også fortel at mykje låg klart frå då skulemusikken var aktiv sist.

–Nye flotte instrument stod på loftet på skulen, så når Arvid ville vere med på laget og svært mange hadde lyst å bli aspirantar, var det berre å køyre på. No har skulemusikken valt å starte opp med aspirantane, og samarbeider godt med skulen med opplæring i skuletida. Så skal ein byggje opp med fleire musikantar etterkvart. Frå hausten 2019 vil dei også prøve å få med andre born og unge i bygda som spelar messinginstrument eller perkusjon.

Engasjerte foreldre

Og dirigent Arvid Anthun seier at det var iveren frå foreldra som gjorde til at han gjerne ville vere med på å starte opp att Haugen skulemusikk. Frå før er han dirigent for Kjølsdalen musikklag, der også Linda og Terese Balsnes spelar.

–Det var det smittande engasjementet frå desse to søstrene som gjorde til at eg tende på denne oppgåva. Det er alltid spennande å få vere med på å byggje opp eit korps heilt frå starten, seier Anthun som er distriktsmusikar i Førde og også dirigent for Førde skulekorps.

–Eg reknar med at det tek to år før vi kan kalle oss eit fullverdig korps. Men allereie ut på våren vil vi nok stille opp med nokre konsertar, seier dirigenten.

Kronerulling

Skulemusikken har også starta opp med kronerulling, der dei første pengane allereie har kome inn.

–Eit korps treng sjølvsagt pengar for å legge til rette på best mogleg vis både for musikantar og dirigent, seier Terese Balsnes.

–Etter kvart ønsker vi for eksempel å investere i like klesplagg, vi treng nye notar og pengar til drifta generelt, seier Terese. No er det starta kronerulling til inntekt for korpset, og givargleda og entusiasmen frå bygda er stor. Kronerullinga vil gå fram til jul.