Flott Lucia-feiring

Nyhende

Kledd i kvitt, med glitter i håret og med lyskrans på hovudet gjekk dei eldste barna i Golvsengane barnehage rundt om på Nordfjordeid i Lucia-tog på Lucia-dagen 13. desember. Barnehagebarn og skuleelevar i tog rundt om i heile landet denne dagen. For Golvsengane barnehage er det tradisjon å besøke Nordfjord Sjukehus, og også i år vart det Lucia-tog på sjukehuset. Barna som var med for å gå i Lucia-tog, song flott gjennom alle gangane, til stor glede for tilsette og pasientar, som hadde stilt seg opp for å høyre barna synge Lucia-songen.