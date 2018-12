Bigbang til Malakoff

Nyhende

Onsdag og torsdag var det klart for nye artistslepp, og Malakoff kunne røpe at rockarane Bigbang er blant artistane og banda som kjem til festivalen i sommar. Bigbang har hits som Wild Bird, Girl in Oslo og To The Mountains.

I tillegg vart det klart onsdag at hardrock bandet Djerv kjem tilbake til festivalen etter fem år. Nokre av låtane til Djerv er blant anna Headstone som har over 1,7 million streams på Spotify, Only I Exist og Madman.

Andre artistar

Frå før er det også klart at rockebandet Weezer, Madrugada og Sigrid står på scena under festivalen til sommaren som blir arrangert 18.-20. juli 2019. Malakoff melder at 25 artistar blir slept seinare.