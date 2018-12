Mange treng hjelp før jul

Nyhende

For fjerde gong har dei gått saman om å samle inn julegåver til dei som slik økonomisk, og som opplever juletida som vanskeleg.

– Behovet er der, og det har det vore kvart år, fortel Karoline Hildenes frå Nav Eid. Både dei og andre statlege og kommunale etatar fortel om «Julegåve til ein ukjent» til dei dei trur treng hjelp.

Dei registrerer at dette er ei tøff tid for ein del, og at mange synest at det kan vere litt hardt rundt desse tider.

Tøff tid for mange

Tidlegare var det Nav-kontoret som tok imot og gav ut julegåver. Siste åra er det ved Amfi ein leverer inn gåver – ved å legge dei under juletreet som er pynta utanfor Vinmonopolet/Fridlid midt inne i kjøpesenteret.

– Vi hentar pakkar herifrå titt og ofte, og tar oss av utleveringa, seier Astrid Grete Torheim ved Frivilligsentralen.

Ekstra utgifter

For mange er det vanskeleg å få økonomien til å strekke til i denne tida.

– Det er mange som klarer seg fint gjennom heile året, men så vert det litt ekstra utgifter i samband med jul. Plutseleg ryk ei oppvaskmaskin, ting skjer og ein kan få uventa utgifter ein ikkje hadde rekna med. Då kan behovet vere der for litt hjelp, seier Gro Gjerdevik, senterleiar ved Amfi Nordfjord.

«Julegåve til ein ukjent» har vorte godt motteke i Nordfjord desse åra.

– Alle er velkomne til å gi, og alle er velkomne til å få. Vi stiller ikkje noko spørsmål, påpeikar Torheim ved Frivilligsentralen.

Heile Nordfjord

Dei viser til at konseptet gjeld heile Nordfjord. Så enten du bur i Stryn, Eid eller Måløy, kan du levere inn julegåve under juletreet, eller få julegåve om du har behov for det. Det er for alle nordfjordingar.

Julegåver til ein ukjent har allereie funne vegen under juletreet, og ein tar imot gåver heilt fram mot jul.

– Alle gåver kjem godt med. Med merk gjerne på gåva om det er familiepakke, kva kjønn eller alder det passar til. Det bør heller ikkje vere lettbederveleg mat som er innpakka. Då er det betre med gåvekort frå ein matbutikk, seier dei.