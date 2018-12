Idrettslag i Sogn og Fjordane får sju millionar

Nyhende

No har Lotteri- og stiftelsestilsynet offentleggjort tildelinga av kompensasjon for vare- og tenestemoms for 2018.

144 idrettslag i Sogn og Fjordane får 7 millionar kroner. Pengane vert utbetalt i midten av desember.

Følgjande idrettslag får utbetalt i Fjordabladet sitt dekningsområde: Bryggja Idrettslag 2.776 kr, Eid Idrettslag 185.433 kr, Eid Ride og Køyreklubb 4.807 kr, Eid Symjeklubb 24.321 kr, Haugen Idrettslag 86.651 kr, Heggjabygda Idrettslag 1.931 kr, Heia Idrettslag 6.324 kr, Hornindal Idrettslag 140.865 kr, Nordfjord Golfklubb 29.002 kr, Selje Golfklubb 13.715 kr, Selje Idrettslag 106.394 kr, Stadlandet Idrettslag 24.935 kr, Stårheim Idrettslag 67.07 kr, Von Idrettslag 4.977 kr, og Ålfoten Idrettslag 3.250 kr.

Totalt får norsk idrett utbetalt 518.567.968 kroner basert på regnskapsåret 2017. Idrettslaga får 377 millionar kroner til fordeling. Det er rundt 24,2 millionar kroner meir enn dei fekk i fjor. Det er likevel langt fram før vare- og tenestemomsen til norsk idrett vert dekka fullt ut.