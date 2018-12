Skulebygget er halde utanfor

Nyhende

Det sa Solveig Midtbø og Sverre Sollibakke då Hans Peter Eidseflot orienterte medlemmene i Fellesnemnda om framdrifta i grensejusteringa for Bryggja inn i Stad kommune.

Delplanar

–Etter at Kommunal- og moderniseringsdepartementet aksepterte søknaden frå Bryggja, om grensejustering mot Eid, slik at Bryggja-området frå 1. januar 2020 vert ein del av den nye Stad kommune, pågår det no eit større prosjekt der alle deler av grensejusteringa vert vareteke. Prosjektet er eit samarbeid mellom Vågsøy, Selje og Eid kommunar, sa Hans Peter Eidseflot, som leiar arbeidet med grensejusteringa for Selje og Eid.

– Vi har delt sakene inn i tre delplanar. Delplan 1 som er tenester og tilsette. Delplan to som er eigedomar og kommunal infrastruktur, og delplan tre som er det økonomiske oppgjeret.

Tenester og tilsette

–Sentralt i oppgjeret mellom kommunane står tenester og tilsette, som blir med over i ein ny kommune. Det betyr konkret at tenester som Vågsøy kommune i dag utfører i området, skal frå 1. januar 2020 utførast av Stad kommune. Når det gjeld tenester og tilsette så er det i all hovudsak omsorgssenteret på Bryggja det dreier seg om. Bryggja omsorgssenter har i dag 12 årsverk fordelt på 19 tilsette. Det er totalt 16 bueiningar. I tillegg yter omsorgssenteret heimetenester til heile Bryggja-området. Strandavegen 20 med seks bueiningar, kjem i tillegg, sa Eidseflot som opplevde at det var ro og tryggleik rundt situasjonen.

–Ut over det eg har sagt no så er det også tilsette i vaktmeisterteneste, VA drift og praktisk team, sa Eidseflot før hann gjekk vidare på delplan 2 som omhandlar eigedomar og infrastruktur.

Eigedomar og infrastruktur

–Når det gjeld eigedomar så handlar det om forvaltningseigedomar og kommunal infrastruktur. Det er i dag registrert 31 kommunale eigedomar på Bryggja. Når det gjeld kommunal infrastruktur så handlar det mellom anna om 11,5 kilometer kommunal veg, og fire kilometer vintervedlikehald av veg. Vi har eit godt samarbeid med Vågsøy kommune, men det er ein del jobb, sa Hans Peter Eidseflot som til stor overrasking for observatørane frå Bryggja i Fellesnemnda, Solveig Midtbø og Sverre Sollibakke, opplyste at skulehuset på Bryggja ikkje er ein del av oppgjeret.

–Skulehuset på Bryggja er ikkje med fordi det ikkje er eit forvaltningsbygg, men eit utleigebygg der privatskulen på Bryggja har ein leigeavtale med Vågsøy kommune. På denne bakgrunn treng ikkje skulebygget vere med i oppgjeret. Skal skulebygget vere med, så er det eit politisk spørsmål som fellesnemnda må ta stilling til, sa Eidseflot.

Overraskande

–For oss kom dette som ei stor overrasking. Ut frå det som tidlegare er sagt så stiller vi oss undrande til at Bryggja skule ikkje er ein del av oppgjeret i samband grensejusteringa for Bryggja.

Mest overraskande er det fordi då vi tidlegare i år ønskte å kjøpe skulebygget på same vilkår som andre har fått overta tilsvarande bygg på, så var ikkje dette mogleg fordi det, etter rådmannen i Vågsøy sin uttale, ville vere ein del av grensejusteringa og oppgjeret mellom Vågsøy og kommunane Selje og Eid, sa Solveig Midtbø og Sverre Sollibakke til Fjordabladet etter møtet.