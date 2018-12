Nyhende

Olav Hjelle er tidlegare regiondirektør og banksjef i Sparebanken Vest, men blir no ny dagleg leiar i Stad Vekst AS.

–Nettverket og erfaringa til Olav Hjelle vil vere nyttig når Stad Vekst AS for alvor tar tak i viktige næringspolitiske spørsmål og blir ein aktiv pådrivar lokalt og regionalt, seier Olav Steimler, styreleiar i Stad Vekst, i ei pressemelding.

–Eg vil takka styret i Stad Vekst for tilliten, og ser fram til å arbeide for at næringslivet i regionen skal ha optimale rammevilkår, seier Olav Hjelle.

Stad Vekst AS samarbeider med Stad2020, med utdanningssystemet og arbeider aktivt for Måløy Marine ressurssenter, Fjordane Virtuelle Campus og kompetanse og utdanning ved Eid vidaregåande skule. No skal dei ha kontor og aktivitet både i Eid og Selje.