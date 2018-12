Nyhende

Klokka 09.21 i dag fekk naudetatane melding om brann i ein garasje på Myrold på Stårheim. Det vart meldt om svart røyk på staden, og politi og brannvesen rykte ut.

Patruljen møtte røykutvikling då dei kom til staden, og brannvesenet sette i gang med undersøkingar. Det var ukjent årsak så langt og ikkje meldt om personskadar.

Klokka 09.34 vart det meldt frå Vest politidistrikt at det ikkje var fare for spreiing til øvrige bygg, og at sløkkingsarbeidet var godt i gang.