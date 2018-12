Gler seg til å opptre på heimebane

Nyhende

–Eg gler meg til å kome heim og opptre på heimebane i Operahuset. Og så gler eg meg til å treffe alle vennane mine og familien min, fortel Oselie som onsdag skal stå på scena i Operahuset Nordfjord saman med resten av MGPjr gjengen og Eid barnekor, som har øvt spesielt mykje til konserten.

I løpet av dei siste vekene har Oselie hatt med pappaen sin på MGPjr juleturne rundt om i landet. Sjølv om det har vore lange reiser og travle dagar, beskriv Oselie juleturneen som ei oppleving for livet.

–Eg og pappa har det veldig kjekt saman. Alle føresette er for det meste saman med kvarandre, men vi har det veldig kjekt alle saman.

–Det er veldig kjekt å vere med på juleturne. Det er nesten altfor kjekt, legg ho til.

Denne veka er det altså Eid og Operahuset som står for tur. Deretter er det Molde og Bergen, og så er det ein tur tilbake til vidaregåande skule for å ha tentamen for Oselie. Og så er det juleferie på vinnaren av MGPjr 2017.

–Eg har tentamen når eg kjem tilbake til skulen. Men eg skal ikkje skryte på meg at eg har gjort så mykje medan eg har vore på juleturne. Eg både grua meg og gler meg til å kome tilbake på skulen.