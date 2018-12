Ønskjer fleire skal få kulturskuletilbod

Nyhende

23. november la kulturminister Trine Skei Grande og statsminister Erna Solberg fram den nye kulturmeldinga. Eit av punkta der er vidare satsing på kulturskulen.

–Gje fleire barn og unge sjansen til å delta på eit kulturskuletilbod gjennom å leggje til rette for samarbeid mellom kulturskule, skulefritidsordning og frivilligheit, samstundes som ein tek vare på eigenarten i kulturskulen, heiter det i meldinga.

I dag er det på landsbasis 19 prosent av elevane i grunnskulen som har eit tilbod i den kommunale kulturskulen. Det er 120.458 av totalt 633.029 elevar i grunnskulen. Medan 31.331 står på venteliste. Dette er altså ein prosent som Trine Skei Grande vil auke opp mellom anna ved å tilby kulturskule i SFO-tida og nytte seg av frivillig arbeid.

40 prosent i Eid

I Eid kommune er det prosentvis dobbelt så mange som har kulturskuletilbod, samanlikna med landsgjennomsnittet. Heile 40 prosent av elevane i grunnskulen i Eid har eit tilbod i kulturskulen. Det er 319 av totalt 782 elevar. Dette er ein høg prosent samanlikna med mange andre kommunar i Sogn og Fjordane. I Vågsøy er det 18 prosent av elevane som har kulturskuletilbod, i Hornindal 22 prosent. I Stryn berre ni prosent, og i Selje så lågt som berre fem prosent.

Best i Bremanger

Når det gjeld Nordfjord er det Bremanger som kjem best ut. Her er halvparten av elevane i grunnskulen også elevar i kulturskulen. På andreplass i Nordfjord kjem Gloppen der 47 prosent av elevane har eit tilbod. På topp i fylket er Årdal med heile 63 prosent og Lærdal med 52 prosent.

Prosent elevar i grunnskulen som har tilbod i kulturskulen:

Einskilde fylke:

Møre og Romsdal 31 %

Sogn og Fjordane 22 %

Hordaland 16,6 %

Alle tala er henta frå Utdanningsdirektoratet/grunnskulen sitt informasjonssystem og gjeld for skuleåret 2017/2018.

Einskilde kommunar:

1. Årdal 63 %

2. Lærdal 52 %

3. Bremanger 50 %

4. Røros 49 %

5. Gloppen 47 %

6. Eid 40 %

7. Ålesund 30 %

8. Volda 25 %

9. Hornindal 22 %

10. Førde 20 %

11. Vågsøy 18 %

12. Bergen 12 %

13. Oslo 12 %

14. Stryn 9 %

15. Selje 5 %

Nyttar SFO-tida

To kommunar i fylket skil seg ut når det gjeld høg prosent deltaking i kulturskulen. Det er Årdal med heile 63 prosent og Lærdal med 52 prosent. Begge dei to kommunane har tilbod om kulturskule i SFO-tida. Det er eit grunnleggjande tilbod som femnar om fleire instrument/song og kunst til dømes. Slik at dei yngste elevane kan få innsikt i ulike tilbod før dei skal spesialisere seg vidare.