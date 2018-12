UKM fylke til Vågsøy

Nyhende

Etter to år i Høyanger er no UKM fylkesfestivalen på veg nordover. Og for første gong er det Vågsøy som er vertskap, med arrangement i Nordfjordhallen helga 29. til 31. mars.

– Vi lovar ein flott festival der ungdom skal få sette sitt preg på alle sider ved arrangementet, seier tenesteleiar for kultur i Vågsøy kommune, Odd Gunnar Myhre. Nordfjordhallen er ein kompakt arena, der alt under festivalen kan skje under same tak. Bygget inneheld både ein kulturdel og ein idrettsdel, og rommar årleg mange store arrangement og tilstellingar.

Sist fylkesfinalen var i Nordfjord var i Operahuset i 2012, som også arrangerte i 2011 og 2010. Frå 2013 til 2016 var fylkesfinalen i Førde.