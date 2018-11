TSU ønskjer utvida sentrum

Nyhende

Rådmannen hadde i sitt framlegg i utgangspunktet sett grensa ved Rådhusvegen og Rv 15. Avgrensinga av sentrumsområdet er gjort med utgangspunkt i temaet handel.

Frp ønskte i tillegg at Øyane og Malakoff skulle vere innanfor sentrumssona. Forslaget frå Pål Tore Borgund (Frp) fekk fire røyster (mot fem) og fall. Dei som støtta Borgund var Ove Kjøllesdal (H), Nils Helge Løkling (Ap) og Torbjørn Leivdal (Sp).

Vigdis Heimdal Reksnes (SV) ønskte å avgrense sentrumssona og setje grensa ved Lotevegen i staden for Rv 15, men fekk ikkje støtte frå andre.

Sylvi Hammersvik (V) og Grethe Dahl Sandven (V) meinte at det var altfor snevert å gjere sentrumsavgrensing berre med tanke på handel. Dei ønskte i utgangspunktet å utsetje saka og sende den attende til rådmannen, men fekk ikkje støtte frå andre parti.

Venstre sine to representantar stemde subsidiært for Ove Kjøllesdal (H) sitt framlegg, som var det som vart vedteke som tilråding vidare, nemleg at Eid næringspark og resten av Nordøyrane/samt Leirongane også vert med i det som vert definert som sentrumssona.

Saka skal innom alle utvala og så vidare til handsaming i formannskapset torsdag, så ut på høyring i seks veker. Deretter vert det ein ny runde i TSU og alle dei andre utvala og formannskap før vedtaket er endeleg.

Teknisk og samfunnsutval hadde ein lang debatt om kva som skal definerast som sentrum.

Saka blir oppdatert.