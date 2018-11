Mange meiner handel i Eidsgata er viktig

Nyhende

Laurdag var det nisjebutikkane sin dag i Eid sentrum. Og Fjordabladet lodda stemninga dagen før. Kva betyr Eidsgata for Eid som handelsstad? Og vil handelspark på Stokkenes true gata?

Støttar gata

Og svara som kom fram var hundre prosent samstemte. Alle dei spurde er opptekne av å bruke butikkane i gata, og meiner det er heilt avgjerande for handelen i Eid.

–Eg handlar i Eidsgata så sant eg har høve til det. Er bevisst på å bruke butikkane her, sa Ann Iren Naustdal som nettopp hadde kjøpt ei julegåve i ein butikk i gata.

–Om ein handelspark på Stokkenes vil øydeleggje for Eidsgata er eg meir usikker på. Men eg meiner at vi har nok butikkar i Eid slik som det er i dag, og vi treng vel eigentleg ikkje ein handelspark aust for sentrum. Men eg handlar både i gata og på Amfi Nordfjord, og vil nok også stikke innom butikkane som eventuelt kjem på Stokkenes, sa Naustdal.

Nok butikkar

Ei anna som var på handletur var Anita Kvamme frå Årsheim på Stad. Ho legg handleturen til Eid rett som det er, og finn det ho treng her.

–Eidsgata er heilt super. Eg likar godt både alle dei særprega butikkane og sjølve atmosfæren/miljøet i gata. Både bakeriet, Didriks kafé, Hildenes gartneri og skobutikken Sunde er butikkar som eg likar godt, sa Kvamme på handletur som ikkje hadde høyrt om planar om handelspark aust for sentrum.

–Det er berre noko tull. Det har vi ikkje bruk for. Eg finn alt eg treng slik som det er på Eid no. Ein må ikkje øydeleggje for Eidsgata med å etablere butikkar så langt aust for sentrum, var hennar reaksjon på ein eventuelt framtidig handelspark på Stokkenes.

Har det vi treng

Liv Elin Hellebø Nor var på veg inn på Didriks for å varme seg. Ho er også fan av Eidsgata, og handlar her ofte.

–Eg finn det eg treng i butikkane her på Eid no, og vi har ikkje bruk for fleire butikkar. Usikker på kva effekt ein handelspark ville hatt på handelen i gata. Men treng vi eigentleg fleire butikkar no?, undrast Hellebø Nor.

Vinmonopol og matbutikk

To meir langvegsfarande var Atle Vedvik og kona Gerd Løwe Vedvik. Atle Vedvik er utflytt eidar og bur i dag i Bærum. Men hjartet har han framleis i heimbygda, og han føl godt med det som skjer på Eid. Han er også ein ivrig spaltist i Fjordabladet.

–Eidsgata står mitt hjarte nær, men no meiner eg det er for lite folk og kundar i gata. Det blir litt for folketomt, sa Vedvik som har ei løysing til meir handel i gata.

–Eit vinmonopol i gata hadde ført til meir folk. I Bærum der eg bur har politikarane nekta vinmonopolet å flytte ut av den lokale handlegata og inn i eit kjøpesenter. Ein ser tydeleg at eit pol i gata er med på å auke folkestraumen, sa Vedvik som tek turen heim til Eid rundt fire, fem gonger i året. Då er turar og handel i Eidsgata obligatorisk.

–Eg trur ikkje det ein god idé med handelspark utanfor sentrum. I staden bør ein bruke krefter på å utvikle handelen i gata, understreka Atle Vedvik og fekk støtte frå kona Gerd.

–Eidsgata er ei fin gate, men det finst potensial for å gjere den endå meir triveleg og attraktiv, sa dei to.