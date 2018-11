Kjekt med lys vaken

Nyhende

Lys vaken er blitt ein årleg tradisjon i Eid kyrkje, i regi av trusopplæringa i Eid. Og i år var det 2007-årgangen sin tur til å prøve seg på ei natt i kyrkja.

Leik og kunnskap

Lys vaken er ei blanding av leik og læring om kyrkja og kristendomen. Mellom anna fekk dei med seg kyrkjevandring rundt omkring i kyrkja med forklaring på kva dei ulike delane av kyrkja er til. Til programmet høyrer også song, andakt og bøn.

Forming og fakkeltog

Det var også tid til formingsaktivitetar, uteleik, mat og hyggje. Om kvelden vart det heile avslutta med det som kanskje var høgdepunket for mange. Då var det fakkeltog frå kyrkja og gjennom Eidsgata.

Sove i kyrkja

Etterpå var det tid for å leite fram soveposen for soving inne i kyrkja. Ei ny og uvant oppleving for deltakarane.

Planlegge gudsteneste

Inn i programmet høyrde også planlegging av gudstenesta på søndag. Deltakarane var med på ulike oppgåver under gudstenesta på søndag. Oppgåver som dei då hadde planlagt i førevegen. Til denne gudstenesta var foreldra til deltakarane særskilt inviterte.

Foreldre var nattevakt

Foreldra til sjetteklassingane var involverte med å vere nattevakt, bake pizza som blei servert om kvelden, og lage til frukost dagen etter.