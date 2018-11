Klart for Lys vaken i Eid kyrkje

Nyhende

– Vi ønskjer å feire kyrkja sitt nyttår som startar helga etterpå, 1. søndag i advent. Denne feiringa vert kalla «Lysvaken». Arrangementet blir arrangert kvart år i om lag 450 kyrkjelydar over heile landet, opplyser Marta Elvebakke ved kyrkjekontoret på Nordfjordeid i ei pressemelding.

Alle samlast laurdag kveld i Eid kyrkje. Der vil ein ha eit variert program med leikar, song, mat og vi skal bli enda betre kjende med Bibelen. Laurdagskveld er det fakkeltog Seinare på laurdagskvelden er det fakkeltog gjennom Eidsgata, og alle som vil er velkomne til å delta med born på 6.-trinn der. Søndag et ein frukost før ein er i lag på gudsteneste. Foreldre, sysken og andre er hjarteleg velkomne til denne gudstenesta.

«Lysvaken» handlar ikkje om å vere vaken heile natta, men om å vere lys vakne for det som skjer rundt oss og i oss. Vi skal vere lys vakne for kvarandre, for Gud og for oss sjølve, seier Elvebakke.

Lysvaken er eit stort arrangement og ein treng hjelp frå føresette eller andre vaksne som kan vere med som nattevakter, levere mat eller vere med som leiarar.