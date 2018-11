Satsar på kafé og pub på Leikanger

Nyhende

Tove jobba i kafé- og restaurantbransjen i ein del år. Deretter fire år i forpleiing offshore. Ho budde før på Vassenden, men flytte for nokre år sidan heim til Leikanger. Siv Monja hadde før ho flytta heim, arbeidet sitt i Helse Førde.

Stadsarane likar raspeball

Leikangerdamene fortel at konseptet er kafé, take away, catering og diverse temakveldar i samband med god servering.

Dei satsar mest mogleg på heimelaga og tradisjonell mat pluss a la carte, også det mest mogleg heimelaga. Raspeball er veldig populært her på Stadt, så torsdag blir det fast balldag.

− Turid Hoddevik (mor til Tove og tanta mi) er kjend for å lage god mat, og utan tvil lagar ho verdas beste raspeball, seier Siv Monja spøkefullt.

Det ferske vertskapet opplyser at årsaka til at dei no satsar for fullt i serveringsbransjen på Leikanger, er at dei lenge har snakka om at dei hadde lyst å starte opp med noko i lag, så då mogelegheita opna seg var dei snare å gripe sjansen.