Stad skipstunnel får 20 mill.

Nyhende

Regjeringspartia og KrF er samde om statsbudsjettet. Det er løyvd 20 millionar kroner til Stad skipstunnel.

– Stad skipstunnel har livets rett. Dette prosjektet har norgesrekord i utgreiingar og det er vel dokumentert kor stor samfunnsnytte skipstunnelen har. Vedtaket no er eit resultat av at eit samla næringsliv på Vestlandet støtta prosjektet og det har vore eit unisont politisk trykk frå Vestlandet for å få dette igjennom, kommenterer Selje-ordførar Stein Robert Osdal (KrF).

Store ringverknadar

Han viser til at denne tunnelen vil gje store ringverknadar lokalt og regionalt.

• Betre tryggleik for sjøfarande og betre regularitet

• Større satsing på miljøvenleg transport sjøvegen

• Større bu og arbeidsområde og Nordfjord vert tettare knytt til Sunnmøre/Ålesund

• Stad skipstunnel vil verte ein internasjonal turistattraksjon.

Ikkje i mål

– Eg er glad for at KrF tok den ballen og fekk igjennom ei god løysing med regjeringspartia. Men vi er ikkje i mål. Vi må sikre vidare framdrift på dette prosjektet. Prosjektet må gå som kystverket har planlagt med byggestart i 2021 og vi vil ikkje gje oss før det er hol i fjellet, seier Osdal.

Viktig signal

Også Eida-ordførar Alfred Bjørlo (V) er superfornøgd med pengane som no går til Stad skipstunnel.

– Det er første gang det kjem pengar til Sad Skipstunnel. Det er ein utruleg viktig milepæl. Då kan vi halde framdrifta, og med ein byggje start i 20121. Pengane no er eit veldig sterkt politisk signal, påpeikar Bjørlo, som no meiner drøymar no vert røyndom. No kan prosjekteringsarbeidet gå vidare med full fart – med sikte på byggjestart for verdas første skipstunnel i 2021.