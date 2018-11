Dette må du passe deg for på Black Friday

Nyhende

Fredag 23. november er dagen nokre har venta på, men som andre har frykta. Det er klart for sal på butikkar i heile landet. Gode tilbod og mykje folk gjer også at det er lurt å passe litt på. For nokre blir Black Friday nemleg ein ekstra mørk dag, nettopp på grunn av uoppmerksame sjåførar. Fredagar er dagen i veka der det skjer mest bulkeskadar, men gjennom dei siste åra viser tala at det er ekstra ille på Black Friday. I fjor auka talet på skadar med 40 prosent samanlikna med andre fredagar i året. Tal viser også at ein av tre skadar som skjer på Black Friday er parkeringsskadar.

–I fjor registerte forsikringsbransjen omtrent 500 parkeringsskadar på den store handledagen med utbetalingar på over 5 millionar kroner, seier Arne Vol, kommunikasjonssjef i Gjensidige, i ei pressemelding.

Så korleis kan ein unngå å få bulk i bilen på Black Friday?

Rygg inn og køyr ut.

Styr unna smale parkeringsplassar.

Sjekk at vindauga er fri for dogg/rim/snø før ein køyrer eller ryggar ut.

Unngå parkeringsplassar som er i nærleiken av inngangsparti.

Styr unna mørke og smale parkeringshus.

Unngå at små barn opnar bildørene.

Black Friday er kjend for å vere ein av dagane der det er mest stress ute å går. Difor er kanskje det viktigaste av alt å bruke god tid og ikkje la seg stresse.