Uteområde for skulen og sosial møteplass for bygda

Nyhende

Bakteppet for arbeidet med Stårheimsparken er at uteområdet ved Stårheim skule, og då særleg den gamle grusbana sårt treng oppgradering. Det er skipa ei arbeidsgruppe ved Stårheim skule som jobbar saman med idrettslaget med å prosjektere anlegget. Rektor og elevrådet har jobba tett med saka, og det er deira ynskjer som ligg til grunn for utforminga.

Aktivitetar for alle

Stårheimsparken blir eit anlegg for ulike aktivitetar for folk i alle aldrar, ein sosial møteplass for heile bygda og omkrins. Det blir fleire typar ballspel, tennis, klatrepark, bandy, boccia, løpebane med lengdegrop, aktivitetsløype og anna leik som sklie, trampolinar og kinadisse. Parken vil også få benkar og ein paviljong som Stårheim IL skal bygge på dugnad.

Samarbeid

Planlegginga er ein del av prosjektet «Teikn ditt uteområde» til Sogn og Fjordane fylkeskommune, der Eid kommune har lagt til rette lokalt. Gjennom samarbeid med frivillig sektor, og ved å definere uteområda ved skulane som idrettsanlegg, kan ein utløyse større midlar enn ved tradisjonell tankegang.

Nærmiljøanlegget blir universelt utforma, og skal kunne brukast av alle som ynskjer det. På dagtid blir anlegget ein sentral del av uteområdet ved Stårheim skule.

Mykje dugnad

Anlegget har ei samla kostnadsramme inkludert mva. på 5.008.087 kroner og der Stårheim IL legg inn 150.000 kroner i eigenkapital og låner 2,6 millionar kroner.

Stårheim IL og arbeidsgruppa ved Stårheim skule har allereie reist dugnadsinnsats og gåvemidlar på nær 450.000 kroner. Det skal også byggast paviljong på dugnad som gjer at samla lokal innsats er 650.000 kroner.

Tilskot og lånegaranti

Stårheim IL har søkt Eid kommune om tilskot avgrensa oppover til maksimalt 700.000 kroner og 2,6 millionar kroner i kommunal lånegaranti. Kommunal lånegaranti er avgjerande for å få godkjent spelemiddelsøknad, og for å kome seg vidare med prosjektet.

Målet er å ha nærmiljøanlegget Stårheimsparken klar til opning til skulestart 2019.

Innsamling og gåvemidlar

Utover vinteren og våren vil idrettslaget halde fram med å samle inn pengar, og har søknadar om store summar i gåvemidlar hjå fleire av dei største stiftingane i Noreg og landsdelen. Dei vil også samle inn pengar blant bygdefolk og lokalt næringsliv.

Nærmiljøanlegget vil kunne få nær 50 prosent spelemiddelfinansiering og mva-kompensasjon av ein stor del av mva-utlegga kan påreknast.

Startar over nyttår

I alt er det no samla inn vel 160.000 kroner som gjer at finansieringa av grunnarbeidet er i mål. Ulike fagfolk i lokalsamfunnet har takka ja til å hjelpe idrettslaget med dugnadsinnsats. Rett over nyttår startar derfor arbeidet med å drenere området og få på plass lysanlegg. Dette går fram av søknader til kommunen.

Anlegget ligg på kommunal grunn, og vert ei vidareutvikling av uteområdet ved ein kommunal skule. Stårheim IL har inngått avtale med grunneigar Eid kommune om at idrettslaget skal stå for utbygging, og Eid kommune skal ta over driftsansvaret av anlegget når det står ferdig. Idrettslaget ser føre seg at den måten dei har jobba dette fram på kan fungere som ein modell for andre.