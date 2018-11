No startar rivinga av brannruinane

Nyhende

- Dermed er ein viktig milepæl nådd i arbeidet med nytt hotell i Selje. Kontrakt for rivearbeidet for brannruinane er inngått, fortel styreleiar Bjarne Krakereid i Selje Hotell INvest AS i ei pressemelding.

Konkurransegrunnlaget for riving av brannruinane etter Selje hotel vart sendt ut 19. juni. Selje Hotell Invest AS har nytta XPRO til dette arbeidet. XPRO har vore i dialog med fleire entreprenørar, og har etter ei totalvurdering kome til at tilbodet frå AF Decom var det mest gunstige.

Rivinga startar omgåande

No har Selje Hotell Invest AS inngått totalentreprisekontrakt med AF Decom for riving av brannruinene. Det er inngått avtale om å rive heile hotellet. Kontrakten vart signert måndag med entreprenør.

- Entreprenør vil starte på arbeid omgåande. Arbeid med rivinga er estimert til å ta rundt to månader etter offentleg løyve er gitt. Selje Hotell Invest AS har inngått avtale med XPRO for prosjektleiing og for å ivareta byggherrens ansvar rundt HMS arbeidet i prosjektet, fortel Krakereid.

Søkjer investorar

Selje Hotell Invest AS ser eit stort potensiale i å utvikle eit framtidsretta og attraktivt hotell som reiselivsfyrtårn ved kysten, med spanande arkitektur som samstundes fell fint inn på tomta ved Seljesanden.

Investorgruppa søker no vidare etter samarbeidspartnarar.