Klagar på vedtak om nei til snøscooterløyve

Håvard Orheim har søkt om snøscooterløyve, men har fått avslag frå Eid kommune. No klagar han på dette. Han skriv i klagen at hovudgrunnen til søknaden er at han ønskjer å køyre opp skiløyper i Stårheimsdalen, det er noko dei som brukar dalen vinterstid har sakna.

– Det er viktig både for store og små og kome seg ut på ski, også i nærområdet. Dette tilbodet er gratis frå mi side. I tillegg tilbyr eg meg og å stille scooteren til disposisjon ved eventuelle ulukker, skriv Orheim mellom anna.

Han meiner at saksutgreiinga frå kommunen er svært mangelfull spesielt fordi sakshandsamar nok ikkje har den nødvendige lokalkjennskap og heller ikkje har lese godt nok søknaden då vedkomande skriv i avslaget at Orheim søkjer om løyve i området Kjølsdalen og blandar inn Ytre Fannstøylen. Dette er ikkje nemnt i søknaden. Det området Orheim har søkt om er i Stårheimsdalen.

Når det gjeld traseane løypene skal gå i, følgjer dei stiane med nokre avvik, og han kan avgrense dei til austsida av Stårheimselva.