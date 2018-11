20 millionar til Stad skipstunnel

Nyhende

– Dette er ei viktig løyving for å få fortgang i arbeidet, seier stortingsrepresentant Tore Storehaug (KrF).

– Dette er ikkje ei startløyving. Det er til grunnervervet. Kystverket har bede om 30 millionar, vi fekk 20 millionar. Formålet er at ein får pengar til å kjøpe ut grunnen ein skal begynne å sprenge i, slik at ein sikrar at prosjektet er klart til å få ei startløyving, seier Storehaug.

Håpar på start i 2021

Prosjektleiar for Stad skipstunnel, Randi Humborstad, er glad for at det no kjem midlar til skipstunnelen.

– Det betyr at ein kan kome i gang med prosessen med grunnerverv og at ein kan sjå føre seg den framdrifta som ligg inne i Nasjonal transportplan med byggestart i 2021, seier Humborstad.