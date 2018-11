20 millionar kan klargjere byggjestart i 2021

Nyhende

– Styringsgruppa for Stad skipstunnel er meget nøgd med at KrF fekk gjennomslag for 20 millionar kroner til Stad skipstunnel på neste års statsbudsjett. KrF viser med dette at dei prioriterer Stad skipstunnel, og at de ønskjer å få fortgang i arbeidet med Stad skipstunnel. KrF har alltid vore ein viktig støttespelar for prosjektet Stad skipstunnel, skriv prosjektleiar Stad skipstunnel, Randi Humborstad i ei presse melding.

– Dette betyr at Kystverket kan komme i gang med prosessen med grunnerverv, og at ein held framdrifta som ligg inne i Nasjonal transportplan (NTP) med seinast byggjestart i 2021. Også i Kystverket sitt handlingsprogram blir det lagt opp til anleggsstart i 2021. Men for at anleggsstart skal være mulig i 2021 er det ein rekkje førebuande aktivitetar som må bli finansiert fra og med 2019.

Bygging av Stad skipstunnel medfører at 20 grunneigarar blir direkte berørt og av disse er det fem bebodde einebustadar som må rivast. Denne prosessen med å kjøpe ut grunnen vil kunne ta rundt to år. I tillegg skal det mellom anna etablerast byggherreorganisasjon og gjennomførast nokre fleire arkeologiske utgravningar. Med 20 millioner i neste års statsbudsjett vil ein komme i gang med prosessen med grunnerverv. Men før Kystverket kan starte dette arbeidet må dei få ei bestilling frå Samferdsledepartementet.

Samferdselsminister Jon Georg Dale har tidlegere sagt at Stad skipstunnel skal byggjast, men at ein må få ned kostnadane først. Bakgrunnen for kostnadsauken er den siste kvalitetssikringen (KS2), utført av Atkins/Oslo Economics, som meinar at tunnelen er tilsynelatende blitt ca. 1 mrd. dyrare.

Auken skuldast i hovudsak diskontering fra 2016 til 2018 kroner, og at dei generelt har lagt på alle mulige usikkerhetsmarginar og påslag på kostnadane. Byggherrekostnadane er også auka betrakteleg.

Kystverket meiner imidlertid at de har ein god kontraktstrategi og at konkurranseprega dialog normalt gjev lite kostnadstillegg fra entreprenøren. Kystverket meiner framleis at dei kan byggje Stad skipstunnel for det som ligg inne i NTP (justert til 2018 kroner).

Difor er det no viktig at Samferdselsdepartementet snarast sender ei bestilling til Kystverket, slik at dei får høve til å underbyggje kostnadane og usikkerhetsanalysen i forprosjektet. Vidare bør Kystverket få høve til å kommentere påstandar i KS2 som det kan reisast spørsmål ved.

Styringsgruppa for Stad skipstunnel jobbar videre for å realisere Stad skipstunnel og halde tidsplanen om byggjestart i 2021, noko som er i tråd med Nasjonal transportplan (2018-2029) og Kystverkets handlingsprogram (2018-2029). Et samla næringsliv på Vestlandet støttar Stad skipstunnel, og eit einstemmig Storting prioriterte Stad skipstunnel i Nasjonal transportplan med byggjestart senest i 2021, understrekar prosjektleiar Randi Humborstad.