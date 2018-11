Nyhende

Statens vegvesen hadde måndag 19. november kontroll i Selje.

Der vart det utsteda ti skriftlege kontrollsedlar på køyretøy med lysfeil, samt tre gebyr (750 per stk.) for dekk som hadde for liten mønsterdjupne.

Elles var det god beltebruk.

Statens vegvesen tilrår lyssjekk på køyretøya sine, særleg med tanke på årstida vi er inne i og for å sikre best mogleg sikt ved køyring langs veg.