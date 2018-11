Søkjer om auka tilskot

Nyhende

Harpefossen Skisenter har søkt om at driftstilskotet til skisenteret vert auka med 300.000 kroner per år, det vil seie frå i dag 300.000 kroner til 600 .000 kroner pr. år.

– Harpefossen Skisenter har i sesongen 3–4 personar tilsett på deltid og heiltid, men for å drive dette anlegget og få til nye utbyggingar er vi avhengig av innsatsen frå over 200 friviljuge som kvart år jobbar over 10.000 dugnadstimar, skriv dagleg leiar Nils-Magne Nedreberg mellom anna i søknaden til Eid kommune.

Av søknaden går det elles fram at Harpefossen Skisenter er eit komplett anlegg for friluftsaktivitetar både sommar og vinter. Alpinanlegget er fylkets største og mest komplette. Skiskyttarstadion og lysløypa er oppgradert. Nytt klubbhus med tidtakarhus og sanitærdel, stod ferdig i 2016 og rulleskibana vart ferdigstilt i haust.

Turløypenettet er under stadig utviding og det løypene som vert preparert til langrenn vintertid vert nytta til vandring, riding og sykling om sommaren. Det er også merka eit omfattande turløypenett i dalen og på fjellet og det er sett opp skilt og informasjonstavler ved parkeringsplassar og i alle stikryss .

Infrastrukturen i området er også godt utbygd med 570 parkeringsplassar, to serveringsstadar, tilgang til toalett også utanom opningstid, skiutleige med butikk og verkstad, 2 trakkemaskiner med garasjar og verkstad, overnattingstilbod i hytter og leilegheiter, campingsplassar og hyttefelt.