Pengar til lokal trivsel

–I mange samanhengar blir Nordfjordeid Lions Club rost opp i skyene for arbeidet klubben gjer med Eidakalenderen, og pengane frå salet som kjem lokalsamfunnet til gode. Det er ikkje vi som skal ha rosen, det er det eidarane som kvart år kjøper kalenderen og som gjer det mogleg for oss å gje pengar til ulike tiltak, seier Svein-Rune Myklebust som har vore med å lage den svært så populære kalenderen sidan den såg dagens lys for 32 år sidan.

Hjartestartarar

Kvart år gjev Nordfjordeid Lions Club overskotet av salet av kalenderen til ulike lag, organisasjonar og andre formål i lokalsamfunnet. I år har den lokale Nordfjordeid Lions Club bestemt seg for å gje tre hjartestartarar, som skal plasserast på ulike stader i kommunen der mykje folk møtets og driv aktivitetane sine.

– Ein hjartestartar skal plasserast på Eid Stadion, ein skal plasserast på fellesanlegget på Tua og ein skal plasserast på idrettsanlegget som er laga i tilknyting til Hjelle skule, seier Steinar Daviknes, som er president i Nordfjordeid Lions Club, og legg til at også BUA på Nordfjordeid skal få litt pengar i år.

–Vi har bestemt at BUA skal får 20.000 kroner som vi ønskjer at skal brukast til innkjøp av skiutstyr.

Fantastisk flott

–Vi jublar for denne gåva, og lovar at den skal nyttast til beste for barn, unge og andre som har lyst til å låne utstyr for å kome seg ut i flott Nordfjord-natur. Det vi ser at vi treng mest no når vinteren nærmar seg, er ski, skistavar og skistøvlar, seier Silje Nesbakk, vikarierande fagleiar ved LA-senteret.

Stort behov

Det er LA-senteret som driv BUA, og Silje Nesbakk fortel at behovet for utstyr til ulike aktivitetar er stort.

–Frå politisk hald har det blitt uttrykt ønskje om at alle kommunar skal ha denne form for tilbod til dei som har behov for det. Tilbodet er ikkje retta berre mot barn og unge, men til alle som, av ulike grunnar har behov for litt hjelp. Med denne gåva frå Nordfjordeid Lions Club vil vi bli i sett i stand til å yte hjelp til fleire enn det vi gjer i dag, seier Silje.