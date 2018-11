Trude Brosvik toppar lista

Nyhende

Nominasjonskomiteen i Vestland Kristeleg Folkeparti fekk denne veka beskjed frå Beate Husa at ho trekkjer seg frå fylkestingslista til KrF i nye Vestland fylke. Komiteen har derfor lagt fram et nytt forslag, der Trude Brosvik og Tor André Ljosland toppar fylkestingslista.

Nytt framlegg

Nominasjonskomiteens nye forslag er at Trude Brosvik og Tor André Ljosland som tidlegare var innstilt på 2. og 3. plass på vallist, blir 1.- og 2. kandidat for KrF i nye Vestland fylke. Nominasjonskomiteen foreslår vidare at Kristina Vaktskjold Hamre frå Radøy, som frå 2020 blir en del av Alver kommune, på 3. plass på valglisten.

Krf-ordførar i Selje, Stein Robert Osdal, har nominasjonsnemnda plassert på 4. plass.

Nominasjonsmøtet til Vestland Krf vert halde laurdag og søndag denne veka.

Her er nominasjonskomiteen sitt nye forslag til valgliste:

1 Trude Brosvik Gulen

2 Tor André Ljosland Bergen

3 Kristina Vaktskjold Hamre Alver

4 Jon Olav Økland Ungdomskandidat

5 Stein Robert Osdal Stad

6 Hildegunn Eiane Aarthun Kvinnherad

7 Frode Kleppe Holgersen Nye Sogndal

8 Torill Selsvold Nyborg Nye Øygarden

9 Gustav Johan Nydal Kinn

10 Malin Knudsen Alver

11 Tom Sverre Tomren Osterøy

12 Beate Bondevik Lie Luster

13 Pål Kårbø Alver

14 Line Storehaug Fjaler

15 Åsmund Aarvik Ullensvang

16 Line Meyer Bergen

17 Jarle Jacobsen Sveio

18 Kari Synnøve Muri Stryn

19 Magne Supphellen Nye Øygarden

20 Audun Mundal Gloppen

21 Mari Skuggedal Myksvoll Nye Øygarden

22 Olav Klungre Gloppen

23 Vigdis Anita Gåskjenn Bergen

24 Heidi Sandven Botnen Kvam

25 Rolf Tore Hellesøy Austevoll

26 Frode Bøthun Nye Sogndal

27 Tone Marit Dyrkolbotn Masfjorden

28 Helge Olav Nygard Bjørnafjorden

29 Anna Marie Kjøde Olsen Askøy

30 Svein Ottar Sandal Gloppen

31 Morten Helland Bømlo

32 Jorunn Alme Høines Nye Sogndal

33 Arne Normann Vaksdal

34 Birgit Sønstabø Esperø Bømlo

35 Marta Kjelby Gulen

36 Lisbeth Fredheim Oma Kvam

37 Jarle Skeidsvoll Osterøy

38 Ragnhild Stav Fjaler

39 Rolf Sandstad Austrheim

40 Aud Kaldefoss Tysnes

41 Arnfinn Brekke Gloppen

42 Emma Løvaas Akyeampong Bergen

43 Torbjørn Brosvik Stord

44 Kari Margrete Heggen Kinn

45 Kari Johansson Etne

46 Atle Dåvøy Nye Øygarden

47 Helene Sæbø Sulebakk Alver

48 William Dalsbø Stad

49 Sigrid Lunde Askvoll

50 Terje Walther Gilje Bergen

51 Irene Barmen Hoel Sunnfjord

52 Hassan Parandeh Bergen

53 Torstein Backer-Owe Ullensvang

54 Margrete Haug Nye Sogndal

55 Venke Kollbotn Gloppen

56 Roy Asle Tungland Fedje

57 Siri Tangedal Kratzmeier Masfjorden

58 Bård Inge Sørfonn Fitjar

59 Aslaug Hellesøy Kvinnherad

60 Ellen Smenes Nye Sogndal

61 Marte Bodil Lamp Bjørnafjorden

62 Otto Galtung Ullensvang

63 Øyvind Skartveit Tysnes

64 Gunn Totland Moss Samnanger

65 Norunn Lunde Furnes Sunnfjord

66 Odette Girukwayo Vik

67 Sæbjørg Hageberg Kjeka Alver

68 Bjarte Urnes Sunnfjord

69 Rebekka Ljosland Bergen

70 Johan Vadøy Bremanger

71 Ingebrigt Sørfonn Fitjar