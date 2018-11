To vart melde

Nyhende

Under ein kontroll Statens vegvesen hadde i Folven sist torsdag vart eit transportføretak meldt for manglande løyvedokument. To førarar fekk åtvaring for brot på køyre- og kviletids regelverket.

Natt til torsdag hadde Statens vegvesen tilsvarande kontroll på Kjøs. Under denne kontrollen vart ein førar meld for brot på køyre- og kviletids regelverket om døgnkvile. Fire førarar fekk åtvaring for brot på køyre og kviletids regelverket. Ein førar måtte sikre lasta før vidare køyring. To førarar fekk gebyr for utslitte dekk, og to førarar måtte rydde i frontruta før vidare køyring.