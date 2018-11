Julegata i Eid tar form

Nyhende

Ingvill Henden, leiar i Nordfjordeid senter, er godt nøgd med at julegata i Nordfjordeid sentrum no er i ferd med å ta form.

Klar til opning

–Arbeidet med å sette opp nye lys i handlegata er no i full gang, og eg reknar med at alt er på plass til opning av julegata laurdag den 24. november. I og med at juletrea som ein tidlegare sette opp på husveggane har sett sine beste dagar, er desse i år skifta ut med nye ledlys som blir strekt over Eidsgata med ti meter mellomrom. Vi startar på Almenningen og stoppar der gata sluttar, seier leiaren i Nordfjordeid senter.

God støtte

–Eg er glad for all finansiell støtte vi har fått for å kunne realisere ny belysning i Eidsgata. Eid kommune har løyvd 100.000 kroner. Det same har felles næringsfond for Eid og Selje gjort. I tillegg jobbar Nordfjordeid senter med å søke støtte hos andre. Vi har også hatt ein innsamlingsaksjon gåande. Blant anna så har ordførar Alfred Bjørlo steikt sveler som han har delt ut og samstundes samla inn pengar på bøsse. På nokre timar ein laurdag fekk han samla inn sju tusen kroner. Julegata skal vere til trivsel for oss alle, derfor har vi også tenkt at alle skal få vere med å bidra, seier Henden.