– No er det Leikanger sin tur

Nyhende

– Eg har fått signal frå smålåtne Leikanger. Der er ei veldig storsatsing, mellom anna med flott hotell. Korsen har vi snakka om i mange år. Der må kome utrusting med asfalt og det må bestemmast korleis det skal sjå ut der. Veit at der er folk frå Nordplan som jobbar med ein plan, men vi må sjå til å få kloakkrøra der dei skal vere. Dette har vore eit tema i mange, mange år. Det blir for dumt slik det ser ut no, når nyehotellet skal opne i oktober neste år. I den grad det går an å skunde seg litt, må det gjerast, sa han. – Det har vore jobba systematisk siste åra med detaljreguleringsplan, men planen må vere i orden. Vi må vere med å backe opp utvikling av nye Stad Hotell, svara ordførar Stein Robert Osdal.