Protest mot å svekke fagmiljø

Nyhende

Bakgrunnen er at Statens vegvesen står føre store omstillingar knytt til omlegging av trafikant- og køyretøytenester, effektivisering av statlege forvaltningsoppgåver og overføring av vegadministrasjon for fylkesvegnettet til fylkeskommunane. Det er stor fare for at dette resulterer i svekka fagmiljø og tenester Nordfjord.

Ordførarane og næringslivet i Nordfjord har utarbeidd ein felles uttale der desse problemstillingane vert drøfta. Dei krev at regjeringa tek eit samla grep om omorganiseringa i vegvesenet, med sikte på å styrke fagmiljøet i Nordfjord.

Svært viktig sak

Politikarane i Eid kommunestyre var samstemde om at dette er ei svært viktig sak som krev breitt politisk arbeid og engasjement. Frykta er at eit velfungerande miljø på Nordfjordeid kan bli bygt ned.

Eid-ordføraren peika på at Statens vegvesen har vore flinke til å ta i bruk ny teknologi og digitale verktøy. Han karakteriserte vegvesenet som eit stjerneeksempel på at det mogeleg å ha ein desentralisert struktur.

Sjølv har Bjørlo hatt møte om saka med stortingsgruppa frå fylket og eige parti.

Ordføraren peika på at dei store etatane har sørgja for å halde politikarane på ein behageleg avstand. Og inntrykket er at politikarane ikkje veit så mykje om det som skjer.

Sigurd Reksnes (Sp) la vekt på at det er viktig å jobbe inn mot komiteen på Stortinget for å legge føringar. Og ha peika på at det alltid sit ein statsråd på toppen som veit.

– Ofte er det slik at den som tier samtykkjer, påpeika han.