Nattestengt på grunn av vedlikehaldsarbeid

Nyhende

Dette skriv Statens vegvesen i ei pressemelding, og melder samstundes at vedlikehaldsarbeidet startar måndag 19. november. Siste avgang frå Anda blir den dagen klokka 22:15 og frå Lote 22.45. Tysdag morgon går ferja som normalt frå Lote klokka 03:45 og frå Anda klokka 04:00.

Natt til onsdag 21. november blir det dei same stengetidene, med siste avgang frå Anda klokka 22:15 og frå Lote 22:45 tysdag kveld.

–Det skal gjerast vedlikehaldsarbeid på fendringa langs kaia, og dette gjer at ferja ikkje kan trafikkere kaia dei to nettene vi treng for å utføre arbeidet, seier byggjeleiar Audun Borlaug i Statens vegvesen.