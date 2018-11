Lastebilane står for heile veksten i godstrafikken på Vestlandet

Nyhende

Dei siste sju åra har gods som vert frakta til sjøs og på bane vore relativ stabil. No utgjer godstransport på veg om lag 100 000 fleire lastebilturar til og frå Vestlandet enn for sju år sida.

Det viser funn gjort etter 13 000 intervju på 48 timar i april i år. Dette er no samla i Vestlandsrapporten, ei undersøking Statens vegvesen står bak. I tillegg er det samla inn data frå hamnar og jernbaneterminalar, og gjennomført 25 djupneintervju.

Asplan Viak og Norce har vore engasjert av Statens vegvesen, fylkeskommunane i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Rogaland for å kartlegge godstransporten på Vestlandet.

Utvikling

Sist det vart gjort ein liknande, men ikkje like omfattande, undersøking var i 2012. Vegvesenet ønska å sjå på utviklinga frå den gong.

- Funna skal nyttast til å analysere regionane og etaten sitt handlingsrom for å nå måla om å få gods frå veg og over til bane og sjø, med ein meir effektiv og miljøvennlig transport, seier Bjarte Børtveit, som har leia arbeidet med Vestlandsrapporten.

Fullare bilar

I 2017 vert 46 prosent av all gods til og frå Vestlandet frakta på vegen, mot 39 prosent i 2010. Samstundes er sjøtransporten redusert med sju prosent, frå 49 prosent til 42 prosent i 2017.

- Desse tala betyr ikkje at det går mykje mindre gods på bane og sjø no enn tidligare. Vestlandet har hatt ein god vekst i godsmengdene totalt sett, men nesten all vekst skjer på vegnettet. Særlig på fjellovergangane ser vi ein vekst i både kor mange turar som er gjennomført og kor mange tonn som vert frakta. Det er positivt at bilane er fullare enn før, seier Børtveit.

Veg framfør bane og sjø

Sentralisering av lagerfunksjonar, stadig betre vegnett, effektivisering, regelverksendringar og internasjonalisering med mellom anna auka kabotasje, samt billigare arbeidskraft vert trekt fram som nokon av faktorane som gjer at vegtransporten vinn konkurransen om transportoppdrag.

Ein tydleg trend er at det er fleire mindre sendingar på vegen. Likevel har gjennomsnittlig lastevolum auka frå 13,4 tonn til 14,7 tonn. Ei truleg forklaring på auken er større køyretøy og at transportørane er flinkare å fylle køyretøya sine.

Vegtrasport i Nordfjord

Nordfjord er ein forholdsvis liten region, som genererer lite gods. Mesteparten av godsstraumane er gjennomgangstrafikk. Nordfjordeid er den største avsendarstaden i Nordfjord, med Stryn og Måløy på andre og tredjeplass. Elles er 43% av trafikken ut av regionen ved Anda-Lote gjennomgangstrafikk, og har sitt opphav andre stader enn i Nordfjord. Når det gjeld gods til Nordfjord er Nordfjordeid også størst her, medan Stryn og Måløy kjem etter. Elles er 66% av trafikken inn til regionen ved Anda-Lote gjennomgangstrafikk, og har målpunkt andre stader enn i Nordfjord.

Trafikkvekst Anda-Lote

Trafikkveksten over Anda-Lote var i motsetnad til ferjesambanda lengre sør høgast etter 2014. At trafikken fall frå 2012 til 2014 skuldast mest sannsynleg at Kvivsvegen opna i september 2012. Dette har flytta trafikkstraumen lengre aust, slik at det er blitt meir attraktivt å køyre via Fv.60 Utvikfjellet. Veksten frå 2014 og utover kan skuldast vegarbeid på Fv. 60 i denne perioden. Dei verste vegpartia er no utbetra som følge av dette, og kan på ny føre til reduksjon over Lote-Anda framover. Men frå 1.1. 2018 er det innført toferjedrift og 20 minuttars frekvens over Lote-Anda og autopassbillettering. Dette kan vege opp for utbetra Fv. 60 og sikre fortsatt vekst.

Frå 2012 til 2017 er talet på køyretøy over 14 meter redusert med -0,2 prosent i snitt årleg, til 33.000 køyretøy i 2017. Det kan sjå ut som at vogntog og semitrailere i større grad vel Utvikfjellet enn lastebilar som følge av opninga av Kvivsvegen. Høge ferjetakstar for køyretøy over 14 meter, og større andel utenlandske køyretøy i lengdegruppa over 14 meter kan forklare dette trekket, kjem det fram i rapporten.

Austlandet er navet i godstransporten

Svært mykje av godset som vert fordelt i Norge er innom sentrale delar av Austlandet, kor mange av transportørar og vareeigarar har store terminalar og lager. Her kjem godset på veg eller sjø, for det vert distribuert ut til resten av landet. Gods skal også motsett veg, men volumet her er mindre enn det som skal ut. I Sør-Noreg er det altså ein tydeleg og aukande ubalanse i det som vert frakta ut og inn av Austlandet.

- Dersom gods frå Europa vert dirigert om direkte til Vestlandet vil det nok gi ein tydleg miljøgevinst. I godsstraumen frå Europa ligg det nok også eit potensial. Då er vi avhengig av at transportørar og vareeigarar ønskjer å byggje opp sin eigen logistikk og infrastruktur for å styre godset direkte til Vestlandet, seier Børtveit.

Ifølgje Børtveit er det lite som tydar på at trenden med auka gods på veg vil snu med det fyrste.

- Med dei investeringane som ligg i NTP, samt måten næringslivet har innretta seg dei seinare åra, er det lite som tyder på at det sentrale Austlandet vil verte mindre viktig for godstransporten i Noreg.

Godt motteke

I løpet av dei to døgna var 175 intervjuarar, hovudsakeleg studentar og pensjonistar, og 70 tilsette frå Trafikant og køyetøy-avdelingar i Vegvesenet ute på 21 kontrollstasjonar langs heile vestlandskysten frå Rogaland til Møre og Romsdal.

Børtveit er godt nøgd med korleis det blei møtt av godstransportsjåførane.

- Vi forsøkte å vere så effektiv som mogleg, og vart svært godt motteke. I forkant hadde vi sendt brev til bransjeorganisasjonar og store transportørar, og mange hadde fått med seg at heldt på med ei undersøking.