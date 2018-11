Nyhende

Ein førar vart meld for brot på køyre og kviletids regelverket. Føraren hadde lengste kvil på tre timar og åtte minutt i løpet av 39 timar og ått minutt. Føraren vart pålagd ni timar kvil på staden.

Ein førar måtte sikre lasta betre før vedkomande fekk køyre vidare. Tre førarar måtte rydde i frontruta. To førarar fekk åtvaring for brot på køyre og kviletids regelverket, og ein førar fekk gebyr på 750 krone for å køyre med utslitt dekk.