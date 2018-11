Klar og gira for innsamling

Nyhende

Torsdag kveld skal alle elevane ved Eid vidaregåande skule gå med bøsser rundt om i blant anna Eid, Selje, Høyanger, Stad, Stryn og Sandane. Elevane som ikkje går med bøsser torsdag, skal jobbe anten heime eller til dømes i butikk, for å samle inn pengar. Det er også lagt opp til at dei som bur på hyblar kan gå med bøsser søndag, i staden for torsdag kveld.

– Alle er veldig gira. Bøsselistene vart fort fulle, og vi har høyrt at mange av klassene har vore ivrige, seier Marcus Hansen, elevrådsleiar, Clara Sibondagara, nestleiar og Marie Løviknes, sekretær i elevrådet ved Eid vidaregåande skule.

Pengane som blir samla inn under aksjonen går til Loving Concern Education Centre, som Britt Lødøen frå Hornindal har engasjert seg i sidan 2000. Skulen ligg i Nairobi, hovudstaden i Kenya, og har rundt 400 elevar. Tidlegare år har pengane blant anna gått til utbygging av skulen, men i år går det til å oppretthalde mattilbodet som elevane får.

– Fokuset i år er på mat, slik at barna får mat på skulen og at dei føresette ikkje skal bekymre seg over det, fortel Clara.

Nytt i år

Eid vidaregåande skule har som tradisjon ein dag i året som er aksjonsdag, men i år har dei oppgradert litt. I år har dei nemleg skaffa seg vipps.