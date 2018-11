Trampolineparken blir i Kyrkjeparken

Nyhende

Torsdag hadde turen kome til at kommunestyret skulle ta endelg avgjerd om plassering. Rådmannen si tilråding var i utgangspunktet Sagaparken. Ungdomsrådet, OK-utvalet og formannskapet landa imidlertid på plassering i Kyrkjeparken, noko også eit stort fleirtal i kommunestyret støtta.

Også her fremja Eid Ap framlegg om å sjå trampolinepark i samanheng med oppgradering av uteområdet på Nordfjordeid skule, men fekk berre støtte frå sine eige fire representantar.

– Vi har ikkje råd til å bruke 300.000 kroner på ein velfungerande park. No er det Nordfjordeid skule sin tur, påpeika Hans Petter Gilleshammer (Ap).

Ungdomsprosjekt

Argumenta imot å sjå i samanheng med oppgraderinga ved barneskulen var mellom anna at dette er eit eige prosjekt som ungdommane har jobba fram, og at ein skal ta dei på alvor også når det gjeld plassering.

– Det er lenge sidan vi bestemte at vi ville ha ein trampolinepark i Nordfjordeid sentrum. Saka handlar om kvar den skal ligge. Det er ingen som ikkje unner Nordfjordeid skule oppgradering, men det blir heilt feil å blande det inn i denne saka, påpeika leiar i OK-utvalet, Knut Tore Nes Hjelle (V). Han ville høyre på ungdommane når det gjeld plassering.

Når det gjeld opprusting av uteområde på Nordfjordeid skule, så ser ein på det som eit eige prosjekt.

Nes Hjelle sa også at det ikkje er nokon grunn til å ta ifrå foreldra i sentrum dugnadsplikt.

Småarrogant å køyre over

– Det er forferdeleg lite motiverande å snakke om slike investeringar. Vi er ikkje i posisjon. Har vi ikkje skjønt alvoret, spurde Tore Hjelle (H). Han tykte det var prisverdig av Ap å tenkje på økonomi og sjå ting i samanheng, men han meinte det ville vere småarrogant å køyre over ungdommane sine ønske.

Kanskje spleiselag

– Det er viktig å ha respekt for at dette er eit prosjekt som ungdommane har teke initiativ til, påpeika også ordførar Alfred Bjørlo (V). Han viste til at dette er ei sak som elevane ved alle skulane har vore opptekne av, og at det skal vere eit tilbod for alle. Bjørlo har håp om at det skal vere mogeleg å få trampolineparken realisert, sjølv om det er tronge tider økonomisk.

– Ein kan ikkje sjå vekk frå at det er andre lokale krefter som kan tenkje seg å vere med på eit spleiselag, sa Bjørlo.

Helikopterlandingsplassen

Ole Reinhart Bugjerde (Sp) var oppteken av tryggleik, og stilte spørsmål om den er vurdert godt nok.

– Ein må gjerne høyre på ungdommen, men vi må også syte for sikkerheita, påpeika han.

Bjørlo svara at ein allereie har byrja å sjå på alternativ plassering, og at det er eit tidsspørsmål når det gjeld når landingsplassen er flytta vekk.

Delvis tippemiddelfinansiert

Etablering av trampolinepark i Eid er tenkt gjennomført med delvis tippemiddel-finansiering. Prosjektet ligg inne i vedteken Handlingsprogram for idrettsanlegg i Eid 2018–21.

Kommunestyrevedtaket som vart gjort torsdag går ut på plassering i Kyrkjeparken og at administrasjonen får i oppdrag å utforme eit konsept for trampolinepark som Eid kommune søkjer spelemidlar til.

Samla budsjett inkludert prosjektleiing vert anslått til 600.000 kroner + mva. Maksimal tilskotssats for spelemidlar er 50 %, avgrensa oppover til 300.000 kroner.