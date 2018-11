Er bekymra for utviklinga

Nyhende

Bjørlo viste mellom anna til massiv hets som Vågsøy-ordførar Kristin Maurstad vart utsett for i samband med saker i Vågsøy.

– Vi har eit felles ansvar for det politiske klimaet, understreka ordføraren. Han peika på det offentleg ordskiftet i Oslo, der byråden for Miljøpartiet De Grønne har blitt utsett for grove personangrep og massiv hets i offentlege nettfora.

– Der er vi heldigvis ikkje i Eid i dag, men eg er oppteken av at dette er ting som vi må snakke om og ta opp, sa ordføraren og la vekt på at alle saman har eit felles ansvar for korleis det offentlege ordskiftet foregår.

Ordføraren drog fram eksempel frå Fjordabladet.

– Vi hadde ein situasjon litt tidlegare i haust der namngitte leiarar i Eid kommune vart utsett for veldig sterke påstandar i lokale media. Påstandar om at dei som personar stod bak eit fryktregime, at dei produserer historier for å sparke personar i kommunen dersom dei ikkje liker fjeset på vedkomande. Påstandar som var på eit personnivå.

– Eg skjønte for seint den gongen kor sterkt dette verka og kor tøft det er å bli utsett for slike påstandar.

– Vi må ta vare på kvarandre når slike ting oppstår og slike situasjonar skjer. For dette er tøft. Det er spesielt tøft i eit lite lokalsamfunn. Å vite at alle har lese desse påstandane og kjenner att deg som person, påpeika ordføraren.

Debatt om eigedomsskatt

Bjørlo viste også til nokre av meiningsytringane i kommentarfeltet på Fjordabladet si facebookside dei siste dagane i samband med ein artikkel om potensialet for eigedomsskatt i Eid kommune.

Der er det påstandar som:

«Måtte et elendig kommunestyre brenne buksene av seg» og «nei bare skyt oss og ferdig med det så slipper man dette slitet med og overleve.»

Ytringane er skrivne av folk under fullt namn på offentleg side.

– Meiner det er innanfor

Ordføraren fortalde at han har teke dette opp med lokalavisa, og at dei meiner det er innanfor der grensa går.

– Eg veit ikkje heilt kvar grensa går for kva som er greitt å seie eller ikkje greitt å seie i det offentlege rom. Dette er ting som er for så vidt handterleg førebels. Men dette er ein debatt som er viktig å ta. Eg er bekymra for den tonen som blir i den offentlege debatten, kva som er lov og greitt å seie i eit offentlege rom og kva som er lov og greitt å seie opp mot folkevalde som er sett til å gjere ein jobb, sa Bjørlo.

– Ryddig og god tone

Ordføraren understreka overfor kommunestyret at dette slett ikkje er kritikk av den politiske tonen i Eid, for den er ryddig og god. Men han frykta at eit stadig røffare ordskifte kan bli utfordrande for mange framover.

Innlegget frå ordføraren hausta applaus frå kommunestyret.