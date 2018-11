Inviterer til ny aksjeteikning

Nyhende

Det seier Kjell Arvid Storgjerde, styreleiar i Sagastad Drift, som éin grunn til at selskapet Sagastad Drift AS no inviterer til ein emisjon for teikning av inntil 600 nye aksjar pålydande 500 kroner. Totalt er målet å få inn 300.000 kroner i ny aksjekapital.

–I den første aksjeteikninga i 2016 fekk vi inn 7,5 millionar kroner. I tillegg fekk vi inn rundt ein million kroner frå fem seks større selskap utanfor Eid, seier styreleiaren.

Kva er Sagastad? Staden med eit nytt kunnskapssenter om vikingtida Staden der du kan få store opplevingar knytt til vår vikinghistorie Staden der du kan lære meir om vikingane sine store reiser Staden der du kan oppleve det fantastiske Myklebustskipet Staden med dyktige båtbyggjarar som kan kunsten å byggje vikingskip

Går etter planen

Sagastad Drift AS skal etter oppdrag frå Stiftinga Sagastad stå for den kommersielle og operative drifta av Sagastad kunnskapssenter retta mot reiseliv-, regional-, skule- og bedriftsmarknaden. Stiftinga Sagastad er eigar av Sagastad konseptet og er fagleg ansvarleg for Sagastad kunnskapssenter.

–Budsjettet for Sagastad Drift er på 23 millionar kroner. Sjølv vikingskipet har ein prislapp på 11 millionar kroner. Alt utstyr som skal inn i huset kostar rundt ni millionar, og prosjektkostnadane er på mellom 2,5 og tre millionar. Vi ønskjer med denne emisjonen å gje fleire bedrifter og einskildpersonar moglegheit til å teikne aksjar og bidra til realisering av Sagastad kunnskapssenter. Sagastad Drift AS er no i sluttfasen med realiseringa av Sagastad kunnskapssenter. Alt går etter planen både når det gjeld skip, utstillingar og økonomiske rammer. Opning er planlagt 1. mai 2019, seier styreleiaren.

Manglar ein million

–Vi manglar i dag om lag ein million kroner i eigenkapital for å komme heilt i mål når det gjeld økonomien i prosjektet og for å ha ein tilstrekkeleg buffer til å kunne ta uførutsette kostnader i sluttfasen, og ikkje minst ha godt med driftskapital i oppstartsfasen. Kapitalen frå emisjonen vil såleis gå til å sikre ei god sluttføring av prosjektfasen og at vi kjem godt i gong med drifta av Sagastad kunnskapssenter, seier Kjell Arvid Storgjerde som legg til at emisjonen som ein no startar handlar ikkje om det store beløpet, rundt 300.000 kroner.

–For oss no er det viktig å forankre prosjektet lokalt.

Opnar til våren

Våren 2019 opnar vikingsenteret Sagastad. Samtidig får Nordfjord sin andre cruise destinasjon. Og med det vært nye og breiare dører opna for turisme som no kan varte opp med stolt kulturhistorie.

–Ombord på dei store cruiseskipa som set kursen hit, finn vi mengder av nyfikne passasjerar – turistar som kjem akkurat hit fordi dei vil bli kjend med oss og oppleve vår kultur. I tillegg kjem «alle andre», – spesielt interesserte, den medvitne opplevingsturisten, den tilfeldige turisten som finn det for godt å svinge innom med bubilen sin, lokalbefolkninga, og folk frå regionen. Mange vil finne vegen hit, heiter det i prospektet som no vert lagt ut i samband med emisjonen.