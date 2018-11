Eldretunet får heis

Nyhende

Selje kommune har gitt Dragebygg As klarsignal om å starte arbeidet, då det ikkje har kome nokon klage på val av totalentreprenør innan fristen. Selje kommune ber no Dragebygg levere framdriftsplan for prosjektet. Det har lenge vore eit ønskje om å få ei løfteplattform kor brukarane slepp halde på knappen heile tida når heisa vert brukt. I investeringsplanen for 2018 er det sett av 1,5 millionar kroner til heis ved eldretunet på Stadlandet.