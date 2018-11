Davikarane var suverene

Nyhende

Ungdommane frå Davik var nominerte i alle kategoriane og vann robotkonkurransen i tøff konkurranse med Ørsta ungdomsskule. Dei vann også kjerneverdiprisen, kom totalt sett best ut og vart kåra til First Lego League Champion. Det inneber at dei får reise på tur til Oslo for å konkurrere mot 54 andre lag som har vunne regionale tevlingar andre stadar i landet.

Red Rocket frå Svelgen gjorde seg også sterkt gjeldande. Dei vann både Marknadsføringsprisen og Prosjektprisen.

Space Power frå Eid ungdomsskule vann teknologiprisen og fekk mykje skryt for roboten sin.

I år deltok det lag frå kommunane Hornindal, Eid, Bremanger, Vågsøy, Årdal, Ørsta og Volda.

First Lego League er verdas største teknologitevling for barn og unge.

Eid vgs var regional arrangør, og ein del av elevane der hjelpte til med å avvikle arrangementet.

