Analyse for Leikanger

Nyhende

Dette skal nyttast som grunn for ein ny sentrumsplan for Korsen med fastsetting av sentrumssone. No ønskjer Nordplan informasjon, innspel og forslag frå innbyggjarane; m.a. om kvifor bu på Stad – identitet og kvalitetar. Kvar møtast folk, framtisdutsikter og utfordringar som plass å bu, som næringsdrivande og for turisten. Behov for gatelys, forslag til tiltak på kort og lang sikt.