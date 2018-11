Vil fjerne eigedomsskatten

Nyhende

Eit samla råd stiller seg bak ønsket. Under møtet rådet hadde tidlegare denne veka bad dei politikarane i Selje kommune fjerne den vedtekne eigedomsskatten heilt.

Bakgrunnen for saka er at medlemmer i rådet har ved fleire høve blitt kontakta av personar som har gitt uttrykk for at dei har vanskar med å betale eigedomsskatten som dei er pålagt av kommunen.

Selje kommune har tidlegare vedteke å påleggje innbyggjarane i kommunen eigedomsskatt på bustadar. Satsen på eigedomsskatt er no på fire promille.

Eigedomsskatten er etter Rådet for eldre og funksjonshemma si meining ein urimeleg skatt, som ikkje burde vore innført i kommunen.