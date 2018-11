Ber om kvilebenkar

Nyhende

No ber Rådet for eldre og funksjonshemma om at Selje kommune syter for at det vert innkjøpt kvilebenkar som kan utplasserast rundt om i kommunen der det ikkje er slike.

Rådet viser til at mosjon kan ha stor betydning for folk sin livskvalitet, og spesielt for eldre. Dette kan vere sterkt medverkande til å både forlenge livet til folket, men ikkje minst auke gleda av å verte eldre. Det kan vere tungt for mange eldre dersom dei skal gå langt utan å få kvile, meiner rådet. Dei kjenner til at Selje Sanitetsforening har kjøpt og utplassert kvilebenkar i Selje og Kjøde. I resten av kommunen er det derimot ikkje utplassert kvilebenkar.