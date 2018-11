– Folk bryr seg ikkje

Nyhende

På Stokkenes gravplass er det ei kasse for komposterbart materiale, og bossdunkar for restavfall, men kyrkjegardsarbeidarane Finn-Arve Sundal og Harald Aardal må bruke mykje tid på å sortere ut plast og anna rusk frå planteavfallet. Dei er også forundra over kva folk kan finne på å fylle opp bossdunkane på gravplassen med. – Vi har til dømes funne ein radio, pakkar med oppvaskmaskinpulver, ein berepose med filmar, to knippe med ubrukte kleshengarar og til og med ein nisse med lyd og lys frå Clas Olsen, fortel dei. Sistnemnde får plass som pynt på pauserommet deira.

Lys som ikkje er oppbrent går til Sandane Industri og tomflasker går til skulemusikken.