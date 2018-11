Køyrde 180 km/t

Nyhende

Det er tatt ut tiltale av ein ung nordfjording etter at han i januar 2017 køyrde i minst 180 km/t i Hornindal. Fartsgrensa på staden er 80 km/t. Han er også tiltalt for at han seinare same månad skal han ha burna på ein parkeringsplass og køyrt over ein annan ung mann sin fot. Tiltalen gjeld også skadeverk på gjenstandar, for vald mot ein person, og for å ha køyrt motorvogn utan gyldig førarkort. Sakene kjem opp for retten i januar neste år.