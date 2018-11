Nyhende

Rektor i vaksenopplæringa i Eid, Karl Anders Helset fortalde at det er kring 20 nasjonalitetar som får undervisning på LA-senteret og ved Eid vgs.

Toleranse, omsorg og respekt står svært sentralt. – Vi må respektere at vi ikkje er like, og at vi ser forskjellig på nokre ting. Eid skal vere ein plass der alle skal kjenne seg heime, understreka rektoren. Festen opna med at folk frå 20 ulike nasjonar ønskte velkomen på sitt opphavlege språk.

I fjor vart det stappfullt på Eid kyrkjetun, og dei flytta i år difor den internasjonale festen til Operahuset, slik at endå fleire kunne kome. Vaksenopplæringa serverte eit internasjonalt program med song og dans frå nokre av landa. Familiane frå vaksenopplæringa hadde med seg mat frå sitt heimland og inviterte til spennande internasjonale smakar, noko som vart svært godt motteke. Det var også lotteri, der inntekta gjekk til UNICEF.