– Ikkje godt nok, Dale

Ønskjer avklaringar om endra bruk Dale vil vente

– Viss ein verkeleg meiner noko med å realisere Stad skipstunnel, så må ein ha løyvingar i 2019. Det er mykje førebuande arbeid som skal gjerast, mellom anna knytt til grunnavståing og regulering, før ein byrjar på bygginga av tunnelen. Eg forstår at dei vil vente på utgreiing, men for å ikkje forseinke prosjektet, så må ein ha midlar for å kome i gang med å legge til rette, understrekar Hundeide.

Stad Høgre vil følgje opp prosjektet mot statsråden, departementet og partigruppene på Stortinget.

– Men er det ikkje like lurt å gjere som Dale seier og vente med alt til alt er kartlagt?

– Utgreiingane skal vere klare tidleg i 2019, og uavhengig av det er det mykje arbeid som må gjerast for å halde framdrifta, poengterer leiaren i Stad Høgre.