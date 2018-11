Suksess med HalloVenn

Nyhende

100 kilo godteri gjekk med på det som er det største av alle HalloVenn-arrangement i landet.

Det er kyrkjene i Eid som står bak HalloVenn lokalt, og dei stilte med 60 frivillige. Bakgrunnen er at ein ønskjer eit positivt alternativ til halloween-feiringa – der ein har godteri som innsats. I år vart det arrangert for femte året, og barna kunne gjere mange aktivitetar for å få godteri.

– Vi elskar å kle oss ut, og så elskar vi godteri, fortel systrene Helene (4) og Marie (2). Overalt i idrettshallen kunne ein finne alt frå søte hekser, dinosaurar, klovnar, til politi og ninja.